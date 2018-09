By

【KTSF】

中半島Burlingame市的蘋果商店,上週日遭人搶掠,搶去價值5萬元的貨品。

事發在上週日上午11點半左右,警方消息指,4名十多至20多歲的男子,闖入位於Burlingame市的蘋果商店,搶去30部電話和6部手提電腦,然後跳上停在街邊的一輛灰色Volvo四門轎車,由第5名年約20歲的男子駕車逃去,整個過程不到30秒,事件中沒有人受傷。

這已經是過去兩週,灣區發生的第5宗同類案件,警方未知是否為同一團夥所為,蘋果公司對此暫無回應。

