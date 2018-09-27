東灣警方拘7人 涉與蘋果商店多宗劫案有關

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【KTSF 鄭麗娜報導】

東灣阿拉米達縣（Alameda）警局週三下午證實，至少7人因涉嫌蘋果商店（Apple Store）搶劫案在奧克蘭被捕，加州司法部正在調查案件。

近日，灣區數家Apple商店發生一系列搶劫盜竊事件，最近一起盜竊事件發生在東灣Emeryville市Bay街5640號的分店。

週二下午12點20分左右，約6到8人湧入商店，搶走一些Apple產品，然後逃離現場，這家店在8月25號也曾發生搶劫案。

阿拉米達縣警局沒有具體說明，逮捕的嫌犯是否與之前灣區蘋果商店的盜竊案有關，但確認他們涉嫌的不止一起案件。

上週日下午1點30分左右，幾名嫌犯從Santa Rosa Plaza的一家蘋果商店偷走一些產品，該家蘋果商店在8月29日也發生搶劫案。

嫌犯還將目標瞄準在Roseville、Corte Madera、Burlingame和Walnut Creek等地的蘋果商店。

灣區警方一直在調查蘋果商店和其他手機商店的搶劫事件，目前還沒有發布更多信息。

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