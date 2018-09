東灣警方拘7人 涉與蘋果商店多宗劫案有關

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

東灣阿拉米達縣(Alameda)警局週三下午證實,至少7人因涉嫌蘋果商店(Apple Store)搶劫案在奧克蘭被捕,加州司法部正在調查案件。

近日,灣區數家Apple商店發生一系列搶劫盜竊事件,最近一起盜竊事件發生在東灣Emeryville市Bay街5640號的分店。

週二下午12點20分左右,約6到8人湧入商店,搶走一些Apple產品,然後逃離現場,這家店在8月25號也曾發生搶劫案。

阿拉米達縣警局沒有具體說明,逮捕的嫌犯是否與之前灣區蘋果商店的盜竊案有關,但確認他們涉嫌的不止一起案件。

上週日下午1點30分左右,幾名嫌犯從Santa Rosa Plaza的一家蘋果商店偷走一些產品,該家蘋果商店在8月29日也發生搶劫案。

嫌犯還將目標瞄準在Roseville、Corte Madera、Burlingame和Walnut Creek等地的蘋果商店。

灣區警方一直在調查蘋果商店和其他手機商店的搶劫事件,目前還沒有發布更多信息。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。