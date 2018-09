蘋果公司發布3款新iPhone 最貴定價1,099元

By

【KTSF 吳宇斌報導】

蘋果公司週三早上在南灣Cupertino市Apple Park總部的Steve Jobs Theater舉行年度產品發布會,發布新一代蘋果手錶,以及3款全新的iPhone,包括史上最貴兼屏幕尺寸最大的iPhone。

週三的發布會首先介紹第四代Apple Watch,除了有比上一代更大的屏幕和數款新的數字裱面設計之外,有兩個功能令人眼前一亮,新蘋果手錶可以探測到用戶跌倒,然後為用戶提供用手錶撥打緊急電話求助。

第二個是內置心電圖App,通過手錶內置的感應器,據稱可以偵測不規律的心跳,同時可製成心電圖,用戶可傳回iPhone,再分享給自己的家庭醫生,這項功能已獲得食品藥品監督局(FDA)認證,年底在美國市場推出,暫未知會否在全球其他市場推出。

第四代Apple Watch的售價由399元起。

新iPhone的命名就沿用iPhone X,和以往一樣在名字後面加上字母,並全面採用無Home鍵的設計,其中兩款採用超級Retina屏幕,前後都配置雙鏡頭。

iPhone Xs為5.8英吋屏幕,加大版為iPhone Xs Max,是史上屏幕最大的6.5英吋iPhone,但總體面積其實與iPhone8 Plus差不多。

iPhone Xs系列採用全新的A12 Bionic芯片,全面提高手機的拍攝和遊戲效能,更加增強了iPhone運行擴增實景遊戲的能力。

iPhone Xs的售價由999元起,iPhone Xs Max由1099元起,成為蘋果史上最昂貴的iPhone。

iPhone Xs和iPhone Xs Max將於9月21日發售,之前一星期接受預訂。

同時,蘋果也發布經濟版的iPhone XR手機,除了採用全新A12芯片,採用LCD屏幕,後置鏡頭則只有單鏡頭,其他配置和去年的iPhone X類似,售價由749元起,發售日期是10月26日。

