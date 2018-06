By

【KTSF】

iPhone用戶將會有一個新功能,能夠將手機的位置信息分享給911。

根據國家緊急電話協會的數據,每年致電911的電話中,超過80%是來自手提電話,但是應急人員對哪裡應該指派救護車、消防車或者警車相當模糊。

蘋果公司聯同專門分享手機位置信息給應急部門的初創公司Rapid SOS開發新功能,將會通過Wi-Fi接入點、附近信號塔以及GPS,收集打電話到911的iPhone位置的數據,再傳送給911。

該新功能將在即將推出的iOS12系統中提供給用戶。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。