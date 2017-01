《紐約時報》應用程式違規 遭中國蘋果下架

By

【i-CABLE】

美國《紐約時報》的應用程式在中國的蘋果App Store下架,《紐約時報》稱接獲蘋果通知,全因程式內容違反中國規定。

自上月23日起,網民在中國的蘋果 App Store 再找不到《紐約時報》的應用程式。蘋果公司的發言人解釋,收到中方通知,程式內容違反中國當地的規定,必須下架。至於觸犯甚麼規定、涉及哪個監管部門,蘋果一律沒有回應,只稱待情況有變後會再次開放中英文版程式供用戶下載。

《紐約時報》在北京的分部稱,沒政府官員就事件聯絡他們,發言人要求蘋果重新考慮決定。在2012年底,《紐約時報》發表有關時任總理溫家寶家族坐擁龐大資產的報道後,其網頁版已遭到中國政府封鎖。《紐約時報》透露,應用程式下架前數周,旗下記者正追查多宗牽涉中國政府的新聞,當中包括一則揭發地方政府向生產蘋果 iPhone 的工廠富士康提供數以十億美元計補貼。

負責的記者報道,曾聯絡中國政府及蘋果公司,未幾蘋果便通報程式下架的消息。國家互聯網信息辦公室去年 6 月頒布規定,列明應用程式不得發放違禁資訊,從事危害國家安全等活動,《紐約時報》相信中方是基於此規定,要求程式下架。

(Copyright 2016 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。