【KTSF 張麗月報導】

蘋果公司週二公布第3季度業績,錄得的季度盈利和收益都超出市場預期,也是連續3個季度出現增長,展望下一季的總收益,可能多達520億元,略為高過華爾街的預期。

其中大中華地區銷售有80億元,比前一季下跌25%,比一年前就下跌10%,整體來說,美國以外地方的蘋果產品銷售,約佔總收益61%。

股價週二收市微升,在盤後就急升超過6%,升至破紀錄新高。

今年至今,蘋果股價升了超過28%,令蘋果公司市值升至7,700億元,是全球市值最高的上市公司,蘋果現時手持的現金高達2,610億元。

