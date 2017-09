By

【i-CABLE】 花旗銀行估計,新iPhone成本需要387美元,比現有的成本貴100美元,傳售價將破千美元,考驗果迷忠誠度。

蘋果公司週二舉行產品發布會,推介新iPhone,市場傳售價逾1,000美元。 現時的 iPhone 7 Plus 256GB容量,已經索價969美元。 市場流傳新iPhone會改用全螢幕設計,改用臉部識別解鎖,亦會有擴增實境功能。 花旗估計,新iPhone成本要387 美元,比現有iPhone 7貴100美元,要維持高毛利率,分析相信蘋果別無選擇,需要將新機定價在1,000 美元以上。 歐美智能手機市場開始飽和,市民減慢換機速度。 有分析員指出,蘋果公司要重拾高增長,最好方法是提高每部手機的售價,而不再單單依賴銷量增長。

