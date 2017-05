蘋果公布業績總收益未符預期 市傳或有重大收購

By

【KTSF 張麗月報導】

在收市後公佈業績的蘋果公司錄得的財季利潤,每股盈利2.1元,符合市場預期,但總收益有529億元,就未達標。

在這個季度賣出的iPhone有5,080萬部,未符合市場預期,也比去年同期下跌1%,iPad銷售也下跌超過一成,但Mac電腦銷售就上升4%。

蘋果也提高股息10.5%至每股0.63元,以及加大回購股票額至2,100億元。

蘋果表示,計劃在2019年3月底之前回贈3,000億元給股東,目前蘋果是派發股息最多的公司。

蘋果總裁Tim Cook形容3月份的季度業績表現強勁,收益比去年第4季已經加速增長,同時對iPhone 7 Plus的需求持續強勁。

與此同時,蘋果手頭持有2,570億元現金與證券,令市場臆測蘋果有可能進行巨額收購,進一步擴大其業務版圖。

目前市場揣測的收購目標包括Netflix和Tesla Motors,蘋果向來對電視和自駕汽車都有發展興趣。

但近月最甚囂塵上的傳言是蘋果有可能收購華特迪士尼公司,如果成事,將會出現全球首個市值達1萬億元的上市公司,把 iPhone、iPad、Mac computer、Mickey Mouse、Disneyland、ESPN、Lucasfilm、Pixar和Marvel收歸同一公司下。

暫時沒有跡象顯示迪士尼正尋找買家,而蘋果如要收購迪士尼,金額將會非常巨大,估計高達2,500億元,或每股157元,而全球只有少數公司具有如此財力作出收購。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。