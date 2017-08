By

【KTSF】

蘋果粉絲引頸以待的一天終於來臨了!蘋果公司(Apple)週四向媒體發出邀請函,出席9月12日舉行的發布會,估計屆時將會正式發布備受市場關注的新一代iPhone。

一如以往,蘋果在邀請函中,並沒有透露發布會的主題是甚麼,但通常在9月舉行的發布會,蘋果都會公布新型號iPhone。

今年是iPhone面世10週年紀念,市場關注蘋果在這個特別的日子,會否對iPhone進行改頭換面的設計,但可以預計的是,蘋果將會對現有的iPhone 7和iPhone 7 Plus推出不少更新。

另外,這次亦是蘋果首次在南灣Cupertino市新總部的Steve Jobs Theater舉行發布會。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。