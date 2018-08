By

想換手機,一直在等待9月蘋果公司釋出新iPhone嗎?告訴你一個好消息。

總部位於南灣Cupertino的蘋果公司,週四向媒體發出邀請函,確定將於9月12日舉辦新品發表會。

活動主題命名為”Gather round,有報導指將會揭曉新一代iPhone與第4代Apple Watch,以及兩款iPad Pro。

彭博本週報導稱,新一代iPhone將會有3種版本,當中包括史上最大的6.5吋螢幕,這3款手機都會移除Home鍵、使用人臉辨識以及玻璃背板。

