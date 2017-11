By

【KTSF】

蘋果公司(Apple)智能家居音響系統HomePod,開售日期由12月延至明年年初,屆時首先在美國、英國以及澳洲推出。

蘋果沒有透露延遲的原因,只表示需要更多時間準備好產品,分析相信,錯過聖誕節的銷售旺季,部分潛在消費者會轉而購買Google及Amazon的同類產品。

不過,蘋果今個季度銷售主要由iPhone X帶動,HomePod延遲發售。未必會嚴重拖累業績。

