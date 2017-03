蘋果宣布兩款iPad型號減價 iPad Pro沒推10.5吋版

By

蘋果公司週二宣布推出紅色機身的iPhone 7和iPhone 7 plus後,再宣布調減兩款iPad型號的售價,不過,針對商業用戶的iPad Pro則沒有更新。

市場一直密切期待蘋果可能會推出10.5吋屏幕的iPad Pro,不過希望落空,而現有型號也沒有重大更新,蘋果這次也只是以發放新聞稿的方式發布產品的消息,有別以往在台上發布的形式。

全球的平板電腦銷量經過過去幾年急速增長後,已持續下滑,據IDC發表的數據,在2016年最後3個月,平板電腦的付運量較2015年同期下跌兩成至5,300萬部。

蘋果透露,現有iPad Air 2將會被簡稱為iPad的型號取代,佩備9.7吋屏幕,但畫質會更亮,處理器也更快,32 GB容量的售價由399元降至329元,而標準呎碼的iPad將較iPad Mini便宜。

7.9吋的iPad Mini 4將佩置128 GB容量,售價由499元減至399元,蘋果將不再出售32 GB型號,該型號的售價是399元。

新的iPad Mini 4即日起發售,標準呎碼的iPad則下週發售,週五接受預訂。

另外,蘋果也宣布推出紅色機身的iPhone 7和iPhone 7 Plus,蘋果表示,每售出一部紅色iPhone,將會向愛滋病研究作出捐款,但沒有透露金額,而呎吋較小的iPhone SE,容量將會加倍,但售價維持在399元,將於週五發售。

