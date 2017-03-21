蘋果宣布兩款iPad型號減價 iPad Pro沒推10.5吋版

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蘋果公司週二宣布推出紅色機身的iPhone 7和iPhone 7 plus後，再宣布調減兩款iPad型號的售價，不過，針對商業用戶的iPad Pro則沒有更新。

市場一直密切期待蘋果可能會推出10.5吋屏幕的iPad Pro，不過希望落空，而現有型號也沒有重大更新，蘋果這次也只是以發放新聞稿的方式發布產品的消息，有別以往在台上發布的形式。

全球的平板電腦銷量經過過去幾年急速增長後，已持續下滑，據IDC發表的數據，在2016年最後3個月，平板電腦的付運量較2015年同期下跌兩成至5,300萬部。

蘋果週五發售紅色特別版iPhone 7 定價749元起

蘋果透露，現有iPad Air 2將會被簡稱為iPad的型號取代，佩備9.7吋屏幕，但畫質會更亮，處理器也更快，32 GB容量的售價由399元降至329元，而標準呎碼的iPad將較iPad Mini便宜。

7.9吋的iPad Mini 4將佩置128 GB容量，售價由499元減至399元，蘋果將不再出售32 GB型號，該型號的售價是399元。

新的iPad Mini 4即日起發售，標準呎碼的iPad則下週發售，週五接受預訂。

另外，蘋果也宣布推出紅色機身的iPhone 7和iPhone 7 Plus，蘋果表示，每售出一部紅色iPhone，將會向愛滋病研究作出捐款，但沒有透露金額，而呎吋較小的iPhone SE，容量將會加倍，但售價維持在399元，將於週五發售。

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