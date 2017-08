By

【KTSF】

矽谷科技巨頭Apple公司的執行長Tim Cook,在過去幾年帶領公司所創下的業績有目共睹,近期他的努力迎來了豐厚回報。

根據和Apple公司的監管協定,如果Apple股價在過去3年表現強於3分之2的標準普爾500的上市公司,其執行長Cook便能獲得相應獎勵。

事實證明他做到了,上週 Cook獲得了市值約8,900萬的Apple股票。

不過Cook不能將全部的獎金收入賬下,因為有超過50%的獎金將用於上繳稅款,扣稅後,Cook仍然能得到4,300萬,他已經將此次獲得的股份全部售出。

