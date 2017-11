iPhone X設獨立認證編號 蘋果能令失竊手機報廢（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

兩日前在舊金山Stonestown購物中心,一部UPS送貨車在短短15分鐘內被賊人爆竊偷走超過300部最新的iPhone X手機 ,價值約30萬元,不過地檢處表示,有方法令失竊的手機價值報廢。

地檢處表示,雖然今次失竊的新手機未有用戶登記,但由於每部手機有獨立的IMEI認證編號(serial number),蘋果公司能夠追蹤編號,阻止這批手機向電訊商登記,從而令這些這些手機價值報廢,不過仍有機會賣到海外。

另外,如果你的新智能手機在登記了用戶資料後被人偷走,手機公司可以憑一套叫Kill Switch的系統,令手機報廢,賊人即使人偷走都賣不到錢。

地檢處發言人Max Szabo接受電話訪問時說:”如果有人想重新啟用手機,以及轉新的電話商,手機會要求你輸入原本的用戶資料和密碼,賊人是不會有這些資料的,所以被偷走的手機,只能拿來當紙鎮。”

警方就指目前未就本案拘捕任何人,不過提醒市民,如果有可疑人士向你兜售iPhone X手機,應立即通知警方。

