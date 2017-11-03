iPhone X設獨立認證編號 蘋果能令失竊手機報廢（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

兩日前在舊金山Stonestown購物中心，一部UPS送貨車在短短15分鐘內被賊人爆竊偷走超過300部最新的iPhone X手機 ，價值約30萬元，不過地檢處表示，有方法令失竊的手機價值報廢。

地檢處表示，雖然今次失竊的新手機未有用戶登記，但由於每部手機有獨立的IMEI認證編號（serial number），蘋果公司能夠追蹤編號，阻止這批手機向電訊商登記，從而令這些這些手機價值報廢，不過仍有機會賣到海外。

另外，如果你的新智能手機在登記了用戶資料後被人偷走，手機公司可以憑一套叫Kill Switch的系統，令手機報廢，賊人即使人偷走都賣不到錢。

地檢處發言人Max Szabo接受電話訪問時說：”如果有人想重新啟用手機，以及轉新的電話商，手機會要求你輸入原本的用戶資料和密碼，賊人是不會有這些資料的，所以被偷走的手機，只能拿來當紙鎮。”

警方就指目前未就本案拘捕任何人，不過提醒市民，如果有可疑人士向你兜售iPhone X手機，應立即通知警方。

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