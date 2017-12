蘋果被指減慢舊手機速度 週四發聲明道歉

By

【KTSF】

就近日有報導指,蘋果暗中減慢舊款手機的運作速度,有用戶更坦言蘋果此舉是要迫使用戶更換新手機,蘋果週四正式就事件表態,對減慢舊款手機的運作速度作出道歉,但解釋稱此舉是有必要,以避免手機因為電池耗損而突然當機。

蘋果亦表示,將會把更換電池的費用由50元減價至29元,直至明年,以往沒有購買蘋果保養計劃的用戶,需要支付79元購買新電池。

蘋果週四在網站發表聲明說:”我們謹向各位道歉,我們從未,未來也不會,蓄意縮短任何蘋果產品的壽命,或為了推動用戶更新裝置,而降低用戶使用產品的體驗。”

這項更換電池計劃將在明年1月中開始,任何購買了iPhone 6或以後型號的用戶,可以要求換新電池。

另外,蘋果也會在明年初更新作業系統,屆時用戶可以更清楚了解現有的電池有否影響手機的應用。

在蘋果蓄意減慢手機運作速度的報導刊出後,蘋果即時遭到用戶惡意批評,之後蘋果才承認,速度減慢與去年推出的一項更新有關。

目前至少有5個團體蘊釀提出集體訴訟,涉及德克薩斯州、伊利諾伊州、加州和紐約州的消費者。

