【KTSF 崔凱橋報導】

聯邦第9巡迴上訴法庭裁定,加州可以向買槍者徵收額外5美元收費。

這項購買槍械需徵額外5美元收費的目的,是協助加州的執法部門能夠辨認原本合法持有槍械的使用者,因為出現暴力或精神紀錄後,無法擁有槍械的背景。

不過全國槍會其他幾個團體反對這項徵費,認為是侵犯了憲法第二修正案的擁槍權,入稟挑戰這項徵費。

上訴法庭的3位法官一致認為,這項收費對憲法權利的負擔是最小的,且涉及重要的公眾安全,因此維持下級法院維持徵費的裁決,駁回上訴。

