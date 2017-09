By

特朗普總統上任後對6個回教國家實施的旅遊禁令,週四在聯邦上訴法院受到挫敗,法官裁定,祖父母、表親等親人不應被禁止來美國。

聯邦第9巡迴上訴庭由3名法官組成的合議庭,週四裁定特朗普政府不可以擴大執行對6個回教國家的旅遊禁令,因為合議庭認為,特朗普政府的說詞沒有說服力,解釋不了為何旅遊禁令要針對那6個回教為主國家在美人士的親人,包括他們的祖父母 孫兒女、姨母、姑母、侄兒、侄女、表親暫時不准他們來美國。

那6個國家是伊朗、敘利亞、利比亞、索馬里、蘇丹和也門。

