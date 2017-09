By

【KTSF】

前年,舊金山市政府頒布法規,要求市內汽水及其他含糖飲品的廣告及標籤上表明,飲用含糖飲品可能帶來的健康危害,聯邦上訴庭週二下令暫停實施該法規。

聯邦第9巡迴上訴法庭表示,該法規侵犯飲品廣告商的言論自由,有法官認為,該法規有誤導成份,因警告上並未指出含糖飲品只是民眾攝入糖分的其中一個來源。

而市府律師發言人回應指,對裁決感到失望,正研究下一步行動,並表示市府將捍衛民眾,尤其是兒童健康。

