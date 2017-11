By

聯邦第9巡迴上訴法庭週一應特朗普政府的緊急請求,批准執行特朗普總統第三版本的部分旅遊禁令。

夏威夷一個聯邦法官,上月在這第三版本禁令生效前一天,頒令禁止實行禁令,原因是禁令針對來自8個國家的外國人,明顯是基於國籍的歧視。

第9巡迴上訴庭週一批准禁令生效的同時,也維持夏威夷法官的決定,就是禁令不可以用於那些與美國國內的人,有密切家庭關係的外國人。

第9巡迴上訴庭將會在12月6日,聽取本案雙方律師口頭答辯。

