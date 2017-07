訪谷區Bayshore大道大麻藥店 上訴委員會維持發牌決定（視頻）

By

【KTSF】

有人計劃在舊金山訪谷區Bayshore大道2442號開設大麻藥店,受到區內華裔市民反對,舊金山上訴委員會週三晚表決拒絕市民的上訴,維持市府發牌的決定。

支持以及反對在Bayshore大道2442號開設藥用大麻店的人士,出席週三傍晚舊金山上訴委員會舉行的聽證會,舊金山規劃委員會今年5月同意發牌讓商人在這裡開辦大麻藥店,可是反對的居民提出上訴。

有居民在聽證會表示,自己的孫子經常在Leland街出入,擔心開辦大麻藥店影響區內治安。

又有居民指出,開設大麻藥店會帶來交通以及停車問題。

而有支持開大麻藥店的人士指出,藥用大麻在他動手術後,救了他一命,又有社區組織指出,大麻藥店資助他們的青少年計劃。

到了投票時,有上訴委員表示,申請經營大麻藥店的地址,附近有服務18歲以下兒童的設施,所以支持市民上訴反對。

而支持開大麻藥店的委員表示,大麻藥店會為訪谷區帶來經濟效益,這名委員更加指出,訪谷區目前沒有大麻藥店,對區內居民不公平。

最後委員會以三對二票推翻了上訴案,維持市府發牌決定,容許在Bayshore大道2442號開設大麻藥店。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。