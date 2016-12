By

【KTSF 徐敏子報導】

加拿大多媒體公司Current Studio研發了一款貓咪自拍軟件,為動物收容機構籌款,你會發現,貓咪的自拍照比主人的水平更高呢!

貓主人都喜歡分享自己為家中貓咪拍的照片,但借助寵物貓自拍軟件,貓咪也會自拍了。

研發這款軟件的工程師丹尼斯說,軟件集合了許多不同和複雜的技術,如臉部識別等。

安裝有自拍軟件的平板電腦對貓咪具有致命吸引力,如畫面中的魚缸、逃跑中的老鼠、貓食開罐器,而最具吸引力的是鐳射光束。

這款軟件使用起來超簡單,當貓咪接觸到平板電腦時,內中的照相機就會啟動拍下照片,並將照片送到主人的移動設備上。

該公司與動物收容中心SPCA合作,將軟件拿去那裡讓動物測試,效果簡直是立竿見影,公司還將一半的軟件收益捐給SPCA。

