By

【KTSF 梁秋玉報導】

2016學年,加州高中學生的AP考試成績登上全國第5名。

根據美國大學理事會最新的數據顯示,加州去年的應屆高中畢業生在AP考試中,有接近三成學生,亦即每5個人中就有大概3人獲得3分或以上成績,排名全國第5,與2006年相比成績提高了8%。

在灣區Dublin、Hayward以及San Ramon Valley的校區,因學生成績有所提高,而獲得大學理事會第7屆AP校區榮譽獎。

2016年加州公立學校,有17萬應屆高中生參加AP考試,佔畢業生總數的四成二,而2006年只有106,000人參加,只佔應屆畢業生的三成,顯示參加AP考試的考生人數逐年上升。

另外,加州低收入家庭的學生去年參加AP考試的人數以及成績,也比前年分別提升了1%及1.2%,顯示加州教育水平正在逐漸提高。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。