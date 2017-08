By

【KTSF 游瑋珊報導】

美聯社報導,多次揭露中國政商界黑幕,目前正流亡美國的中國富商郭文貴,被中國當局指控涉及的刑事案再添一宗,這次涉及的是強姦案。

美聯社引述兩名中國官員指,中國警方已向國際刑警提出第二次逮捕要求,報導指郭文貴被指涉嫌性侵28歲的前助手。

中國指郭文貴涉及19宗包括賄賂、綁架、詐騙和洗錢等的刑事案,美中並沒有引渡協議,但報導指,中方希望藉此施壓,逼使美國不為郭文貴在簽證10月到期後,延長留美期限。

另一方面,海南航空就在紐約入稟指郭文貴多次散布不實和誹謗性言論,侵害集團聲譽和經濟利益,索償至少3億元。

