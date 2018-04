特朗普律師現身法院 圖阻聯調局檢視檔案

By

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統的私人律師Michael Cohen,週一現身紐約的聯邦法庭,要求法官阻止聯邦調查局(FBI)檢視日前在他那裡搜到的檔案材料,法官駁回他的申訴,週一前A片艷星Stormy Daniels也有出庭。

FBI人員上星期突擊搜查Cohen的辦公室、公寓、酒店房間和保險箱,拿走一批材料。

華盛頓郵報較早時說,FBI正在調查Cohen是否涉及郵件欺詐、電匯欺詐,以及是否違反選舉財務法規,當中又涉及向兩名聲稱同特朗普有一腿的婦女支付封口費的事。

Cohen否認做錯,他週一與特朗普的律師一起到法庭申訴,試圖阻止檢察官檢視有關的材料,理由是這些文件許多都是受到律師與顧客的保密特權保護。

但主審的聯邦地方法官不同意,主流媒體說,法官透露會考慮指派一名中立的特別人員做仲裁。

法官表示信任獨立的聯邦檢察官檢視有關材料,以判斷當中有什麼檔案可以呈堂。

法官也指示檢察處向Cohen一方提交有關材料的副本,消息指,這批材料中可能有Cohen與特朗普親信人員的通話錄音,而這些錄音內容對FBI最有用。

在週一的法庭聆訊中,也揭露Cohen在2016年大選後,除特朗普之外另一客戶是Fox News的節目主持人Sean Hannity。

在此之前,紐約法庭下令Cohen 公開他的一名客戶身份,他就是特朗普的籌款人Elliot Broidy,Broidy上星期五辭退全國共和黨委員會職位,因為他被揭發支付160萬元給一個與他有一腿的花花公子玩伴,這個玩伴後來懷孕和墮胎。

至於Hannity是特朗普的支持者,也大力批評通俄案特別檢察官穆勒,他說他接觸Cohen是因為他們討論一些法律意見和觀點,但他從未支付律師費給Cohen。

Cohen在2017年至2018年期間,代表至少十個客戶,Cohen週一以第三名客戶是公眾人物,不宜透露他身份,但法官認為這個理由並不充份,予以駁回。

曾經收受Cohen支付封口費的前A片艷星Daniels,週一也有出庭,她離開法庭後表示,Cohen所做似乎凌駕於法律之上。

