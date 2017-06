By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Antioch市一名15歲少年,懷疑被朋友用氣槍意外擊中後身亡。

事發於週四早上接近10時,位於Antioch市Palomar Dr 4300地段。

警方接報指,一名15歲少年與同伴玩耍期間,意外被朋友手持的氣槍打中胸口後,受傷倒地不醒人事。

男童送院後傷重不治,警方就事件展開調查後,認為事件是一宗意外的悲劇。

