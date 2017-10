By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣Antioch市一名10歲男童,在家門口騎單車時被車撞傷,肇事車輛不顧而去。

警方表示,週六下午兩點,一名10歲男童在位於Bart大道的家門口騎單車時,一部汽車從後撞向男童,輾過男童的單車並拖行,隨後向Marie大道方向逃走。

男童被撞下單車後頭部受傷,送院治療。

警方消息指,肇事車輛為一部較舊的灰色汽車,外形像一部本田Accord,車頭可能有損毀,警方呼籲民眾提供線索。

另外,多名警員及一間當地單車店的老板已湊錢送一部新單車給被車撞的男童。

