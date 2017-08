反馬克斯組織圖週三早上遊行上金門橋

By

一個反馬克斯組織正召集其他極右保守派組織,於週三早上在金門橋集會遊行,如果成事,預料會嚴重阻塞早晨交通。

一個在社交網站Facebook成立的新群組Conservative Rustles,已邀請Identity Evropa組織及alt-right組織於早上9時,在Lincoln大道夾101公路聚集,然後遊行上金門橋。

Conservative Rustles在Facebook群組寫道,舊金山市政府已明確表示它們支持Antifa,Antifa意指反法西斯組織,該類組織曾多次在右翼示威中發動反制示威。

Conservative Rustles稱,他們不會讓汽車通過,直到舊金山市政府同意Antifa是一個恐怖主義組織為止。

Conservative Rustles在Facebook也邀請家長攜同子女出席,因為Antifa不會傷害美國的下一代。

Conservative Rustles在Facebook聲稱,該組織的宗旨是抗衡任何形式的共產黨意識形態。

Conservative Rustles背後是由舊金山居民John Walters Monroe策劃,後者尚未回應媒體對週三集會的查詢,但他在網頁中邀請Identity Evropa參加,顯示Conservative Rustles可能與極右組織有關聯。

Identity Evropa曾聲稱它們是”支持白人的組織”,而非種族歧視或反猶太的仇恨組織,Identity Evropa暫未透露會否接受邀請,出席週三在金門橋的集會。

週三的集會早於週日早上已公布,但截至週二下午,仍未有人表示會參加或有興趣參加。

