舊金山灣景區設No Idling告示牌 要求司機停車熄匙（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

結合工業和住宅的舊金山灣景區，每天有不少大貨車出入，加州空氣資源局與一些社區人士，在區內設置了一些No Idling告示牌，禁止貨車開著引擎長時間停車，希望減少不必要的廢氣排放。

當局指在灣景區內設置了22個No Idling告示牌，警告司機不准開著引擎停車超過5分鐘，否則會被檢控，罰款高達300到1,000元。

加州空氣資源局發言人Heather Quiros說：”我們想減低柴油排放，從而避免影響到在區內工作和生活的人。”

有灣景區居民指出，好像Wholesale Produce Market附近的街口，由於連接兩條主要公路以及港口瑪頭，每日有很多大貨車出入，停車不熄火的行為，不僅浪費汽油，更污染空氣，嚴重影響灣景區居民健康。

灣景區居民Marie Harrison說：”以這個街口為例，在午夜至早上8時，有超過500架貨車經過，不計小商業運貨，對我們社區造成問題，因為我們區內有最多哮喘患者，尤其是小孩和長者。”

她亦表示，理解很多區內小商業靠這些大貨車維生，未必負擔得起去購買新款、排放更潔淨的貨車，這些告示牌只是想告誡司機停車熄火。

Harrison說：”我們並非要阻人維生，只是想提醒你有些事情不能做，尤其像這個社區，其中一樣能做的是停車熄火。”

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