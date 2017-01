舊金山灣景區設No Idling告示牌 要求司機停車熄匙（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

結合工業和住宅的舊金山灣景區,每天有不少大貨車出入,加州空氣資源局與一些社區人士,在區內設置了一些No Idling告示牌,禁止貨車開著引擎長時間停車,希望減少不必要的廢氣排放。

當局指在灣景區內設置了22個No Idling告示牌,警告司機不准開著引擎停車超過5分鐘,否則會被檢控,罰款高達300到1,000元。

加州空氣資源局發言人Heather Quiros說:”我們想減低柴油排放,從而避免影響到在區內工作和生活的人。”

有灣景區居民指出,好像Wholesale Produce Market附近的街口,由於連接兩條主要公路以及港口瑪頭,每日有很多大貨車出入,停車不熄火的行為,不僅浪費汽油,更污染空氣,嚴重影響灣景區居民健康。

灣景區居民Marie Harrison說:”以這個街口為例,在午夜至早上8時,有超過500架貨車經過,不計小商業運貨,對我們社區造成問題,因為我們區內有最多哮喘患者,尤其是小孩和長者。”

她亦表示,理解很多區內小商業靠這些大貨車維生,未必負擔得起去購買新款、排放更潔淨的貨車,這些告示牌只是想告誡司機停車熄火。

Harrison說:”我們並非要阻人維生,只是想提醒你有些事情不能做,尤其像這個社區,其中一樣能做的是停車熄火。”

