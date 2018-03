反槍人士往Visa信用卡總部抗議 促停辦突擊步槍交易（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

反槍人士週四前往總部位於Foster City 的Visa信用卡公司,要求Visa停止接受購買突擊步槍的交易。

週四有4個組織,包括Raging Grannies、Daily Kos、Ultraviolet和Courage Campaign在Visa總部大門外抗議,其中很多都是白髮蒼蒼的老太太。

Raging Grannies發言人Ruth Robertsion說:”我們這群憤怒的奶奶們都有孫兒,我們為了下一代,何去何從,我們要有一個更好的世界。”

一名抗議者表示,小時候就目睹朋友被殺。

抗議人士Mike Davis說:”我成長的地方很容易拿到槍,鄰居們因而喪命。”

抗議者自製標語,要求特朗普總統不要再支持全國槍會(NRA),要Visa公司對槍枝說不。

Ultraviolet代表Jan Mckim說:”國會遲遲沒有作為,是因為全國槍會掌控了許多議員,我們是草根團體,要求公司企業,如Visa信用卡公司,阻止突擊步槍交易。”

據了解,PayPal,還有Apple Pay,已經停止接受攻擊性武器的買賣交易,這群團體下個目標是MasterCard。

自從佛羅里達州的高中造成17名師生死亡的槍擊案後,已經有24家公司跟全國槍會切割,抗議團體要求MasterCard、美國運通卡(American Express)也應該有所回應。

家庭暴力槍枝受害者說:”如果你可以因為比特幣太過投機而阻止交易,那你也可以用同樣的理由,阻止造成大規模謀殺的武器交易。”

抗議人士收集到15萬個簽名交給VISA,希望對方能有回應。

