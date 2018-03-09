反槍人士往Visa信用卡總部抗議 促停辦突擊步槍交易（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

反槍人士週四前往總部位於Foster City 的Visa信用卡公司，要求Visa停止接受購買突擊步槍的交易。

週四有4個組織，包括Raging Grannies、Daily Kos、Ultraviolet和Courage Campaign在Visa總部大門外抗議，其中很多都是白髮蒼蒼的老太太。

Raging Grannies發言人Ruth Robertsion說：”我們這群憤怒的奶奶們都有孫兒，我們為了下一代，何去何從，我們要有一個更好的世界。”

一名抗議者表示，小時候就目睹朋友被殺。

抗議人士Mike Davis說：”我成長的地方很容易拿到槍，鄰居們因而喪命。”

抗議者自製標語，要求特朗普總統不要再支持全國槍會（NRA），要Visa公司對槍枝說不。

Ultraviolet代表Jan Mckim說：”國會遲遲沒有作為，是因為全國槍會掌控了許多議員，我們是草根團體，要求公司企業，如Visa信用卡公司，阻止突擊步槍交易。”

據了解，PayPal，還有Apple Pay，已經停止接受攻擊性武器的買賣交易，這群團體下個目標是MasterCard。

自從佛羅里達州的高中造成17名師生死亡的槍擊案後，已經有24家公司跟全國槍會切割，抗議團體要求MasterCard、美國運通卡（American Express）也應該有所回應。

家庭暴力槍枝受害者說：”如果你可以因為比特幣太過投機而阻止交易，那你也可以用同樣的理由，阻止造成大規模謀殺的武器交易。”

抗議人士收集到15萬個簽名交給VISA，希望對方能有回應。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。