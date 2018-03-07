狂風暴雪再蹂躪美國東北部 數千航班停飛

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【KTSF 游瑋珊報導】

繼上週末後，另一股冬季風暴抵達東北部州分，風雪在週三下午開始轉強，一些地區出現罕見的雷打雪，氣象局預料，惡劣天氣會持續至凌晨，降雪量估計多達一呎半。

上週末的炸彈氣旋影響猶在，新一股風暴週三抵達東北部地區，包括新澤西州在內多個州，出現罕見的雷打雪，一名中學教師被雷電擊中受傷。

紐約市早上開始有雨雪，降雪下午轉強，不少公司讓員工提早下班，長島鐵路增加班次疏導乘客，但西行Amtrak、新澤西州列車往北的大都會北方鐵路，就開始因應惡劣天氣減少班次，當局呼籲公眾盡量避免外出。News::L3rd



紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說：”我呼籲紐約公眾得有常識，能早下班就早回家的，如要出行，請用公共交通，如你要在繁忙時間使用道路，請慢駛、請小心。”

雨雪也影響東岸航空交通，最少2,600班航機取消，當中紐約是重災區，佔約1,900班。

麻省南岸在上一股風暴中受災，雖然國家氣象局預料新的風暴未必會帶來有如上次般壞的水淹，但工程人員趁風暴再來前，搶修Green Harbor海堤。



至於東北部多個州分的冬季風暴警告，會一直生效到週四凌晨，預測麻省會有呎半降雪，紐約市、以至已宣布進入緊急狀態的賓夕法尼亞以及新澤西州，降雪預料也達一呎。

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