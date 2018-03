狂風暴雪再蹂躪美國東北部 數千航班停飛

By

【KTSF 游瑋珊報導】

繼上週末後,另一股冬季風暴抵達東北部州分,風雪在週三下午開始轉強,一些地區出現罕見的雷打雪,氣象局預料,惡劣天氣會持續至凌晨,降雪量估計多達一呎半。

上週末的炸彈氣旋影響猶在,新一股風暴週三抵達東北部地區,包括新澤西州在內多個州,出現罕見的雷打雪,一名中學教師被雷電擊中受傷。

紐約市早上開始有雨雪,降雪下午轉強,不少公司讓員工提早下班,長島鐵路增加班次疏導乘客,但西行Amtrak、新澤西州列車往北的大都會北方鐵路,就開始因應惡劣天氣減少班次,當局呼籲公眾盡量避免外出。News::L3rd



紐約市長白思豪(Bill de Blasio)說:”我呼籲紐約公眾得有常識,能早下班就早回家的,如要出行,請用公共交通,如你要在繁忙時間使用道路,請慢駛、請小心。”

雨雪也影響東岸航空交通,最少2,600班航機取消,當中紐約是重災區,佔約1,900班。

麻省南岸在上一股風暴中受災,雖然國家氣象局預料新的風暴未必會帶來有如上次般壞的水淹,但工程人員趁風暴再來前,搶修Green Harbor海堤。



至於東北部多個州分的冬季風暴警告,會一直生效到週四凌晨,預測麻省會有呎半降雪,紐約市、以至已宣布進入緊急狀態的賓夕法尼亞以及新澤西州,降雪預料也達一呎。

