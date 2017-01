訪谷區獲准開新大麻診所 居民反對望計劃延期（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

最近又有人向舊金山規劃部門申請在訪谷區開設大麻診所,該區有華裔居民強烈反對,他們有什麼應對措施呢?

舊金山規劃部門的資料顯示,申請人早於2015年10月就租了Bayshore大道2442號一間空置多年的店舖,並計劃開大麻診所,不過一群訪谷區居民表示,這名申請人一直沒有通知區內居民,連大麻診所旁邊的髮型屋都不知道。

髮型屋東主的媽媽說:”我媳婦在大麻診所的旁邊開店,她做剪髮生意,在旁邊都不知情,會影響生意,大麻店在那裏,大家聞到味道都不會來。”

直到去年12月29日下午4點,一名自稱代表大麻疹所姓阮的越裔男子,才致電訪谷區社區領袖陳美玲,通知並邀請她出席一個當晚舉行的社區會議。

陳美玲對社區會議當天才通知感到很不滿,更沒想到會議中介紹的竟然是大麻診所的內部建築,而最令她愕然的是,在居民尚未發表意見的情況下,原來已獲准開大麻診所。

陳美玲說:”如果他要做這樣的事,要根據法律途徑,首先他一定要通知我們,不要忘記,他們是2015年10月已提出申請,為什麼這麼長時間,差不多兩年的時間完全不通知,到最後我們才知,就是不對。”

訪谷區居民江太太亦說:”我們這裏有幼稚園,有小學,中學都在這附近,他們都來開大麻店是不合法。”

下一次決定大麻診所能否進行工程的規劃委員會會議,將於下週四26日舉行,在居民多次反映下,大麻診所的負責人終於願意在本週四晚6點到7點,在訪谷區公共圖書館舉行另外一次社區會議,聽取居民的意見。

陳美玲呼籲訪谷區居民出席,並積極發表意見,同時她也計劃召集居民一起出席下週四的規劃委員會會議,請求委員將大麻診所的計劃延期,陳美玲已向委員會發信表達意見。

本台週二成功聯絡到大麻診所的負責人阮先生,他不願做上鏡或錄音訪問,只表示本週四的鄰居會議是希望多聽居民意見,並向居民解釋大麻診所的設置,不過暫不會將下週的聽證會延期。

