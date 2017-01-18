訪谷區獲准開新大麻診所 居民反對望計劃延期（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

最近又有人向舊金山規劃部門申請在訪谷區開設大麻診所，該區有華裔居民強烈反對，他們有什麼應對措施呢？

舊金山規劃部門的資料顯示，申請人早於2015年10月就租了Bayshore大道2442號一間空置多年的店舖，並計劃開大麻診所，不過一群訪谷區居民表示，這名申請人一直沒有通知區內居民，連大麻診所旁邊的髮型屋都不知道。

髮型屋東主的媽媽說：”我媳婦在大麻診所的旁邊開店，她做剪髮生意，在旁邊都不知情，會影響生意，大麻店在那裏，大家聞到味道都不會來。”

舊金山華裔業主欲開藥用大麻店 惹居民反對（視頻）

直到去年12月29日下午4點，一名自稱代表大麻疹所姓阮的越裔男子，才致電訪谷區社區領袖陳美玲，通知並邀請她出席一個當晚舉行的社區會議。

陳美玲對社區會議當天才通知感到很不滿，更沒想到會議中介紹的竟然是大麻診所的內部建築，而最令她愕然的是，在居民尚未發表意見的情況下，原來已獲准開大麻診所。

陳美玲說：”如果他要做這樣的事，要根據法律途徑，首先他一定要通知我們，不要忘記，他們是2015年10月已提出申請，為什麼這麼長時間，差不多兩年的時間完全不通知，到最後我們才知，就是不對。”

訪谷區居民江太太亦說：”我們這裏有幼稚園，有小學，中學都在這附近，他們都來開大麻店是不合法。”

下一次決定大麻診所能否進行工程的規劃委員會會議，將於下週四26日舉行，在居民多次反映下，大麻診所的負責人終於願意在本週四晚6點到7點，在訪谷區公共圖書館舉行另外一次社區會議，聽取居民的意見。

陳美玲呼籲訪谷區居民出席，並積極發表意見，同時她也計劃召集居民一起出席下週四的規劃委員會會議，請求委員將大麻診所的計劃延期，陳美玲已向委員會發信表達意見。

本台週二成功聯絡到大麻診所的負責人阮先生，他不願做上鏡或錄音訪問，只表示本週四的鄰居會議是希望多聽居民意見，並向居民解釋大麻診所的設置，不過暫不會將下週的聽證會延期。

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