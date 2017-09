舊金山日落區再有人申請開大麻藥店 居民反對（視頻）

By

再有人申請在舊金山日落區開設大麻藥店,這次選址在Irving街一個商店林立的路段,申請人週二晚舉行第二次社區工作坊。

申請開設大麻藥店的地點是Irving街夾22街與23街之間,2161號及旁邊2165號兩間舖位,初步計劃當中一個舖位用作辦公室,另一個是售賣大麻的地方。

晚上舉行的工作坊原定6時開始,不過除了申請人及合夥人外,並沒有市民出席,預先排列好的椅子亦空空如也。

申請團體Barbary Coast表示,他們有一間大麻藥店在Mission街,而在Market街的新設藥店亦即將開幕,日落區這裏是第三間,團體指出,這裏只是銷售點,並不是吸食大麻的地方。

大麻店合伙人何文健(David Ho)說:”我們有很多病人都在日落區,有些有需要人士,例如是耆英、傷殘人士,要搭巴士或的士去到金融區、市中心去採用藥物,我們有897個病人在日落區,所以我們就選擇在Irving街。”

申請團體表示,他們的宗旨只是想幫助有需要的病人,並不是為了將大麻推廣至一些不需要的人,購買藥用大麻的人士需要出示醫生證明及身分證,過程嚴謹,而藥店亦不會售賣所謂的”大麻糖”及”大麻餅”。

團體亦表示,作為社區一分子,為了保障大家安全,大麻藥店四周將會設置多部攝錄機,門口亦會有保安看守,希望大麻藥店能對社區有正面影響。

大麻藥店申請人Jesse Henry說:”有很有關於大麻的誤解,可能會有很多人表達反對,這是無問題的,我們認為這裏是理想的地區,亦想為日落區病人提供好的服務,這是一個需求。”

計劃中的大麻藥店位於商店林立的 Irving街,但店面旁邊是住宅,附近沒有學校、教會及其他育兒設施,不過當地有商戶及居民已經開始收集簽名,反對開大麻藥店。

居民King說:”我有子女,你簡直不必遊說我,我不想社區有大麻店。

居民程先生亦說:”大麻雖然對於病人是需要,但不需要每個地方每一條街都開一間,數量太多,這裏有那麼多人行,對青少年好大影響。”

有居民表示,現在互聯網及送貨服務很方便,開實體店並不是唯一選擇,如果申請人不願意撤回申請,社區會團結對抗。

究竟大麻店最後能否開成,第一場的公聽會將於10月12日舉行,大麻店負責人指,每個星期二及四下午6時至8時,將於這裏舉行工作坊,為商戶及居民解答關注大麻店的問題。

