南韓前總統李明博涉嫌貪污、受賄、濫用職權等,被檢方起訴16項控罪。

李明博涉嫌於在任時,收受三星電子、大保等多間集團及前議員的賄賂,涉款達110億韓圜,相當於8,000多萬港元,是南韓第四位被控告的前總統。

他上月23日被捕後,以難以確保調查公正為由,三度拒絕與檢察官會面。

檢方為防李明博轉移資產,將向法庭申請凍結其財產,據報包括其名下住宅和家人名下的物業。

檢方會調查李明博的太太及兒子,一旦確定有嫌疑,會移交法庭。

