北京朝陽區民房起火 釀5死9傷

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上月北京大興區造成19人死亡的大火之後，當局展開全市安全大排查，拆除違規建築，期間令不少外地人流離失所，引發民眾議論紛紛。當局一直的解釋，就是強調要清除消防安全隱患。

不過言猶在耳，北京又發生大火，朝陽區一條即將拆遷的村莊，居民的自建房屋凌晨發生大火，造成至少5人死亡、9人受傷，懷疑是因為有住戶偷電幫電動車充電，著火釀成慘劇。值得留意的，是官方對傳媒的態度跟上次大不同，罕有地讓記者入災場拍攝，更安排消防官員接受訪問。

起火位置是樓房一樓走廊，天花及地板全被熏黑，約一米闊的逃生通道剩下熏黑的棉被。消防人員在現場調查，確定起火的是兩架停泊在樓梯口的電動車，但導致傷亡的主要不是火。

那麼電動車為何起火呢？消防指仍調查中，但就透露有住戶由二樓拉電線到地下，為電動車充電，而且電動車位置剛剛擋住了逃生通道。

事發在星期三凌晨一時許，朝陽區十八里店鄉白牆子村內一幢自建房屋，房屋劏成20多戶分租出去。

消防指現場火警風險很高，有人在房間內煮飯，亦拉了大量的拖板，走廊又擺放了石油氣罐，並且有很多自行鋪設的電線，房主已被公安扣查。

今次大火，與上次大興區西紅門鎮的大火不同，官方有安排記者進入火災現場拍攝，但拍攝後已拉起封鎖線，不讓人再進入。

涉事的村在政府徵收範圍內，村民已經陸續搬走，不少房屋已經拆卸，當局曾發出安全通知書，提醒村民小心火災。

市委書記蔡奇、代市長陳吉寧事發後到現場指揮撲救及善後工作，又到醫院探望傷者，要求查明事故原因，嚴肅追究責任，及要做好火災隱患排查整治。

今次是繼上月大興區大火後，北京一個月內發生的第二宗致命火警。

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