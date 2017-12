北京朝陽區民房起火 釀5死9傷

By

【i-CABLE】

上月北京大興區造成19人死亡的大火之後,當局展開全市安全大排查,拆除違規建築,期間令不少外地人流離失所,引發民眾議論紛紛。當局一直的解釋,就是強調要清除消防安全隱患。

不過言猶在耳,北京又發生大火,朝陽區一條即將拆遷的村莊,居民的自建房屋凌晨發生大火,造成至少5人死亡、9人受傷,懷疑是因為有住戶偷電幫電動車充電,著火釀成慘劇。值得留意的,是官方對傳媒的態度跟上次大不同,罕有地讓記者入災場拍攝,更安排消防官員接受訪問。

起火位置是樓房一樓走廊,天花及地板全被熏黑,約一米闊的逃生通道剩下熏黑的棉被。消防人員在現場調查,確定起火的是兩架停泊在樓梯口的電動車,但導致傷亡的主要不是火。

那麼電動車為何起火呢?消防指仍調查中,但就透露有住戶由二樓拉電線到地下,為電動車充電,而且電動車位置剛剛擋住了逃生通道。

事發在星期三凌晨一時許,朝陽區十八里店鄉白牆子村內一幢自建房屋,房屋劏成20多戶分租出去。

消防指現場火警風險很高,有人在房間內煮飯,亦拉了大量的拖板,走廊又擺放了石油氣罐,並且有很多自行鋪設的電線,房主已被公安扣查。

今次大火,與上次大興區西紅門鎮的大火不同,官方有安排記者進入火災現場拍攝,但拍攝後已拉起封鎖線,不讓人再進入。

涉事的村在政府徵收範圍內,村民已經陸續搬走,不少房屋已經拆卸,當局曾發出安全通知書,提醒村民小心火災。

市委書記蔡奇、代市長陳吉寧事發後到現場指揮撲救及善後工作,又到醫院探望傷者,要求查明事故原因,嚴肅追究責任,及要做好火災隱患排查整治。

今次是繼上月大興區大火後,北京一個月內發生的第二宗致命火警。

