By

【KTSF 陳令楠報導】

柏克萊加大保守派學生組織入稟控告學校,歧視並限制保守派人士。

入稟的兩個保守派組織稱,加大持續壓制校園內的言論自由,侵犯了保守派學生的權利,是違憲行為。

保守派人士Ann Coulter受保守派學生組織邀請,原定本週四在加大演講,但早前加大取消該演講,學生組織重新將演講定在本週四。

加大校方回應稱,校園歡迎任何持不同政治觀點的演講者,包括Coulter。

但亦表示校方從未同意她在當日演講,亦未能保證安保,並建議她更改演講日期。

2月初,另一位保守派人士Milo Yiannopoulos原定在加大柏克萊演講,但在演講前,校園出現暴力示威,演講被迫取消。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。