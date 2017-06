動物權益分子闖舊金山華埠明記搶活雞 一人被捕（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

有保護動物團體週二聚集在舊金山華埠一間賣活家禽的商店外,放生多隻活雞,警方拘留一人後將他釋放。

保護動物團體Direct Action Everywhere的幾十名成員,週二聚集在舊金山Grant街的明記家禽商店外示威。

有店員表示,週二有人進入店內,放生了約3隻雞,幾十人之後封住門口,令他們當天做不了生意,要提早關門,感到好無奈。



該動物團體就聲稱,早前特別對明記做過調查,指店方殘忍對待家禽,因此採取是次行動,要求釋放店內售賣的活家禽。

Direct Action Everywhere 成員Wayne Hsiung說:”情況是太恐怖了,有一些雞眼睛都沒有了,有些死掉在籠裡面,被其他的雞吃掉,這太恐怖了,所以我們要求店老闆可不可救這些雞,帶牠們到醫院。”

Hsiung週二亦不理會店員阻止,仍然走進店內打開雞籠,拿走數隻活雞,最後被警方帶走,不久後獲釋。

Hsiung說:”如果這個法律不對,就不要管這個法律,就去救動物,所以是這個想法,警察來時我就說,你們可以把我抓了,因為動物太可憐,你們不幫牠們我還是會幫。”

他又對店方深表歉意,指無意要影響該店做生意,只是想保護動物,又表示不止是針對明記,他們之前亦都去其他商店抗議示威,包括Whole Foods、Trader Joes等。

舊金山華埠街坊會會長李兆祥譴責該組織成員做法,指他們影響店舖做生意,他說該組織有權示威,但必須採取合法途徑。



李兆祥說:”(他們進店取家禽,又不付錢,通通是違法的,如果他是關心動物想放生牠們,你可以買下所有家禽,雞鴨都並非寵物,這是一種給人類食用的糧食,所以人道與否,小商業已經符合了政府條例,知道如何做。”

李兆祥又認為,警方日後有類似示威,不應該任由他們阻礙整條馬路,本台未聯絡到店舖老闆,未知店方會否起訴該團體。

