動物權益分子闖舊金山華埠明記搶活雞 一人被捕（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

有保護動物團體週二聚集在舊金山華埠一間賣活家禽的商店外，放生多隻活雞，警方拘留一人後將他釋放。

保護動物團體Direct Action Everywhere的幾十名成員，週二聚集在舊金山Grant街的明記家禽商店外示威。

有店員表示，週二有人進入店內，放生了約3隻雞，幾十人之後封住門口，令他們當天做不了生意，要提早關門，感到好無奈。



該動物團體就聲稱，早前特別對明記做過調查，指店方殘忍對待家禽，因此採取是次行動，要求釋放店內售賣的活家禽。

Direct Action Everywhere 成員Wayne Hsiung說：”情況是太恐怖了，有一些雞眼睛都沒有了，有些死掉在籠裡面，被其他的雞吃掉，這太恐怖了，所以我們要求店老闆可不可救這些雞，帶牠們到醫院。”

Hsiung週二亦不理會店員阻止，仍然走進店內打開雞籠，拿走數隻活雞，最後被警方帶走，不久後獲釋。

Hsiung說：”如果這個法律不對，就不要管這個法律，就去救動物，所以是這個想法，警察來時我就說，你們可以把我抓了，因為動物太可憐，你們不幫牠們我還是會幫。”

他又對店方深表歉意，指無意要影響該店做生意，只是想保護動物，又表示不止是針對明記，他們之前亦都去其他商店抗議示威，包括Whole Foods、Trader Joes等。

舊金山華埠街坊會會長李兆祥譴責該組織成員做法，指他們影響店舖做生意，他說該組織有權示威，但必須採取合法途徑。



李兆祥說：”(他們進店取家禽，又不付錢，通通是違法的，如果他是關心動物想放生牠們，你可以買下所有家禽，雞鴨都並非寵物，這是一種給人類食用的糧食，所以人道與否，小商業已經符合了政府條例，知道如何做。”

李兆祥又認為，警方日後有類似示威，不應該任由他們阻礙整條馬路，本台未聯絡到店舖老闆，未知店方會否起訴該團體。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。