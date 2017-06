玉林狗肉節重來 舊金山動物保護人士促停狗肉交易（視頻）

By

中國廣西省一年一度的玉林狗肉節即將到來,關注動物保護的人士週四在舊金山呼籲當地民眾停止吃狗肉的習俗,並停止狗肉交易,視頻部分畫面可能令人感到不安,敬請留意。

中國廣西玉林市每年夏至期間,民間習俗會大量食用狗肉,也就是備受爭議的玉林狗肉節。

長期關注並反對玉林狗肉節的多多關懷動物基金會和 Humane Society International週四在舊金山召開記者會,以正面和鼓勵的方式呼籲中國民眾不要吃狗肉。

多多關懷動物基金會執行長鞏增恆說:”吃狗肉不是只有玉林在吃,整個亞洲都在吃,我們中國人應該負起責任,因為中國現在變成一個領導者,所以我覺得在動保這方面,中國也應該承擔這個責任,出來讓大家知道,我們中國人也是很反對吃狗肉的。

卸任公職的兩位前華裔民選官員也到場表達訴求。

前加州眾議員方文忠(Paul Fong)說:”我試圖要終止狗買賣,也試圖要讓中國能自我提升,跟上世界其他地方的腳步,主要在動物權益方面。”

前Sunnyvale 市長李洲曉說:”我希望利用今天的機會,來將這種華裔傳統或習慣,讓人家知道應該停止,或者不會鼓勵人家去做這樣的事。”

面對各界反對和批評聲浪,玉林市政府曾經在2014年表示,所謂”玉林狗肉節”只是個別商家和民間的說法,市府或任何組織並未舉辦過狗肉節活動。

關注人士透露,今年玉林市政府非正式召集了商家舉行閉門會議,要求從6月15日起7天的時間,停止販售狗肉。

鞏增恆說:”很多人在批評說7天不夠啊,怎麼樣怎麼樣,但是我們要給它一個正面的鼓勵,正面的鼓掌,因為畢竟這是一個新的一大步,朝正確的方向前進,玉林政府能做到這個舉動,真的是值得喝采的。”

與會者也擔心,中國市面上販售的狗肉,未經食品安全檢查,對於公共衛生造成隱患。

由於中國法律並未禁止吃狗肉,關注人士希望透過教育的方式,最終能全面停止吃狗肉的文化。

