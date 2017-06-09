玉林狗肉節重來 舊金山動物保護人士促停狗肉交易（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

中國廣西省一年一度的玉林狗肉節即將到來，關注動物保護的人士週四在舊金山呼籲當地民眾停止吃狗肉的習俗，並停止狗肉交易，視頻部分畫面可能令人感到不安，敬請留意。

中國廣西玉林市每年夏至期間，民間習俗會大量食用狗肉，也就是備受爭議的玉林狗肉節。

長期關注並反對玉林狗肉節的多多關懷動物基金會和 Humane Society International週四在舊金山召開記者會，以正面和鼓勵的方式呼籲中國民眾不要吃狗肉。

多多關懷動物基金會執行長鞏增恆說：”吃狗肉不是只有玉林在吃，整個亞洲都在吃，我們中國人應該負起責任，因為中國現在變成一個領導者，所以我覺得在動保這方面，中國也應該承擔這個責任，出來讓大家知道，我們中國人也是很反對吃狗肉的。

卸任公職的兩位前華裔民選官員也到場表達訴求。

前加州眾議員方文忠（Paul Fong）說：”我試圖要終止狗買賣，也試圖要讓中國能自我提升，跟上世界其他地方的腳步，主要在動物權益方面。”

前Sunnyvale 市長李洲曉說：”我希望利用今天的機會，來將這種華裔傳統或習慣，讓人家知道應該停止，或者不會鼓勵人家去做這樣的事。”

面對各界反對和批評聲浪，玉林市政府曾經在2014年表示，所謂”玉林狗肉節”只是個別商家和民間的說法，市府或任何組織並未舉辦過狗肉節活動。

關注人士透露，今年玉林市政府非正式召集了商家舉行閉門會議，要求從6月15日起7天的時間，停止販售狗肉。

鞏增恆說：”很多人在批評說7天不夠啊，怎麼樣怎麼樣，但是我們要給它一個正面的鼓勵，正面的鼓掌，因為畢竟這是一個新的一大步，朝正確的方向前進，玉林政府能做到這個舉動，真的是值得喝采的。”

與會者也擔心，中國市面上販售的狗肉，未經食品安全檢查，對於公共衛生造成隱患。

由於中國法律並未禁止吃狗肉，關注人士希望透過教育的方式，最終能全面停止吃狗肉的文化。

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