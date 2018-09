大法官提名人聽證會上堅決否認性侵指控

By

聯邦大法官提名人Brett Kavanaugh週四出席聯邦參議院司法委員會,就女教授Christine Blasey Ford指控他在高中時對她性侵的指控作證,Kavanaugh以憤怒的語氣否認指控,並稱她與其他人提出的指控,已”完全及永久摧毀”他的家庭和聲譽。

立場偏向保守的Kavanaugh在聽證會上提高音調說,他的提名聽證會已變成”國家的恥辱”。

同日,Ford稍早作證稱,她百分之一百肯定,當時被喝醉酒的Kavanaugh壓在床上非禮,他還企圖脫下其泳衣,在她嘗試呼救時,用手摀著她的嘴。

事發時,Kavanaugh的友人在旁觀看,還不斷大笑。

對有關指控,Kavanaugh以嚴正的語調,提高聲線說:”我從來沒有對她或任何人做這種事。

他也重申,絕不會退出提名,他說國會可以投票否決其任命,但他絕對不會退下來。

Kavanaugh作證時,他妻子Ashley就坐在他身後,Kavanaugh在提到他的母親、女兒和父親時,一度哽咽起來。

Kavanaugh陳詞時亦說,Ford可能真的曾經歷這件事,但他絕非涉案的人。

