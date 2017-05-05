法國次輪總統選舉週日舉行 缺席選民料左右大局

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法國總統選舉第二輪投票星期日舉行，民調顯示中間派候選人馬克龍，領先極右派的瑪麗娜勒龐，估計投票率偏低，勝負關鍵可能落在一班不打算投票，又或者投棄權票的選民身上。分析指出，這些選民愈多，對瑪麗娜勒龐便愈有利。

在巴黎，要找支持馬克龍的選民一點也不困難，好像這名舞台經理，便批評瑪麗娜勒龐的排外主張，根本有違法國的文化多元政策。但只要乘搭「大區快鐵D線」便會發現，愈是遠離巴黎市中心，支持瑪麗娜勒龐的選民便愈多。

新城聖喬治離巴黎只有短短19分鐘車程，從事資訊科技的這名男士，就認馬克龍只代表大城市利益，不知民間疾苦，呼籲各界要給瑪麗娜勒龐機會。

根據 2015 年的地方選舉結果，瑪麗娜勒龐所屬的極右國民陣線，在巴黎10公里範圍內的得票率只有14%，但20至30公里範圍，得票率上升至 30% ，70至80公里，更增加至39%。

分析指出，雖然瑪麗娜勒龐的全國支持率落後馬克龍兩成之多，但支持者她的往往都是鐵票。

而最新民調又顯示，星期日會有多達25%選民因「揀不下手」，不會投票又或者投棄權票，令瑪麗娜勒龐仍然有勝出機會。

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