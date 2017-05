法國次輪總統選舉週日舉行 缺席選民料左右大局

By

【i-CABLE】

法國總統選舉第二輪投票星期日舉行,民調顯示中間派候選人馬克龍,領先極右派的瑪麗娜勒龐,估計投票率偏低,勝負關鍵可能落在一班不打算投票,又或者投棄權票的選民身上。分析指出,這些選民愈多,對瑪麗娜勒龐便愈有利。

在巴黎,要找支持馬克龍的選民一點也不困難,好像這名舞台經理,便批評瑪麗娜勒龐的排外主張,根本有違法國的文化多元政策。但只要乘搭「大區快鐵D線」便會發現,愈是遠離巴黎市中心,支持瑪麗娜勒龐的選民便愈多。

新城聖喬治離巴黎只有短短19分鐘車程,從事資訊科技的這名男士,就認馬克龍只代表大城市利益,不知民間疾苦,呼籲各界要給瑪麗娜勒龐機會。

根據 2015 年的地方選舉結果,瑪麗娜勒龐所屬的極右國民陣線,在巴黎10公里範圍內的得票率只有14%,但20至30公里範圍,得票率上升至 30% ,70至80公里,更增加至39%。

分析指出,雖然瑪麗娜勒龐的全國支持率落後馬克龍兩成之多,但支持者她的往往都是鐵票。

而最新民調又顯示,星期日會有多達25%選民因「揀不下手」,不會投票又或者投棄權票,令瑪麗娜勒龐仍然有勝出機會。

