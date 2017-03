共和黨健保案削Medi-Cal 加州長者及貧戶最受衝擊（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

一項數據分析顯示,目前共和黨人提出的奧巴馬健保替代方案,可能將不成比例的衝擊到加州的長者以及貧窮人士。

聯邦眾議院共和黨人提出的健保替代法案(The American Health Care Act),對於加州居民來說會有甚麼衝擊?

Kaiser Family Foundation以加州官方數據資料做出的分析顯示,由於該法案建議大幅減少聯邦對投保加州的補助,並使得加州低收入醫保Medi-Cal的撥款大幅縮水,進而將大幅衝擊到加州的長者以及貧窮人士。

根據專家的估算,在共和黨版本的健保方案下,年齡在50歲至60歲的低收入加州人士,保費會增加得最多。

舉例來說,該法案將會把原先奧巴馬健保法當中,以收入為基準的補貼(subsidies),改成以年紀為基準的單一稅抵優惠(tax credit),這將使得年齡在60歲至64歲之間的長者,稅抵優惠上限一律都是4,000美元,大大少於現行奧巴馬健保對60歲長者的補貼金額。

另外,目前符合加州低收入醫保Medi-Cal的人士也會有重大衝擊,根據現行的奧巴馬健保法,聯邦每年對Medi-Cal的撥款每年增加80億元,這筆錢讓加州政府可以新增400萬人進入Medi-Cal。

不過共和黨的健保法案,這筆額外的撥款只會到2019年為止,2020年開始,聯邦將顯著的減少撥款,將導致Medi-Cal長期的運作受到極大的衝擊。

