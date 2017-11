分析員斷定中國經濟反彈已結束 步入寒冬期

【i-CABLE】

中國內地經濟實在難以看得明白,有人認為前景一片光明,又有人指隨時”爆煲”,到底應該信哪一個呢﹖兩個都不可以盡信,只信數據。

內地踏入第4季,政府公布一系列經濟數據,幾乎所有指標都回落,有內地分析員更斷定,上半年的經濟反彈已經結束,開始進入漫長的調整階段。

上半年內地原材料價格急升,出口回暖,當官方宣稱去庫存措施取得成功後,踏入第四季,各項經濟指標開始見頂回落。

首先是9月份鐵路貨運增速,突然間由上半年的雙位數,急降至9.2%,其次是重型機器的銷售,由9月份的大升九成,到10月大降到只得三成。

有內地分析員上月發表了經濟報告,指過去7年,每次這兩個數據掉頭回落,接著就會出現整體經濟大幅調整。

果然政府11月公布的經濟指標,可以說全線放緩,其中工業及零售的數字,均差過預期。

10月,工業生產增長6.2%,較9月放緩0.4個百分點,是去年底以來最慢。

發電量、原油加工量及水泥產量等亦減慢,最令市場失望要數零售銷售,期內有十一黃金周,加上中秋節假期,但零售增長還要比9月,放緩0.3個百分點至10%,是今年2月以來最慢。

固定資產投資增長亦回落,雖然符合預期,卻繼續是近18年來最低速。首10個月升7.3%,拖低增速的仍然是被國家主力調控的樓市,房地產開發投資增長7.8%,為去年底以來最慢。

雖然政府大派定心丸,但市場就有完全相反的理解,內地財經網引述分析員姜超指出,所有經濟指標掉頭回落,加上過去一年,居民借錢買樓達到歷史高峰,中產階級大部分儲蓄已被供樓支出吞噬,令總體消費萎縮,他對經濟展望的結論是,長夏已盡,寒冬將至。

