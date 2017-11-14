分析員斷定中國經濟反彈已結束 步入寒冬期

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中國內地經濟實在難以看得明白，有人認為前景一片光明，又有人指隨時”爆煲”，到底應該信哪一個呢﹖兩個都不可以盡信，只信數據。

內地踏入第4季，政府公布一系列經濟數據，幾乎所有指標都回落，有內地分析員更斷定，上半年的經濟反彈已經結束，開始進入漫長的調整階段。

上半年內地原材料價格急升，出口回暖，當官方宣稱去庫存措施取得成功後，踏入第四季，各項經濟指標開始見頂回落。

首先是9月份鐵路貨運增速，突然間由上半年的雙位數，急降至9.2%，其次是重型機器的銷售，由9月份的大升九成，到10月大降到只得三成。

有內地分析員上月發表了經濟報告，指過去7年，每次這兩個數據掉頭回落，接著就會出現整體經濟大幅調整。

果然政府11月公布的經濟指標，可以說全線放緩，其中工業及零售的數字，均差過預期。

10月，工業生產增長6.2%，較9月放緩0.4個百分點，是去年底以來最慢。

發電量、原油加工量及水泥產量等亦減慢，最令市場失望要數零售銷售，期內有十一黃金周，加上中秋節假期，但零售增長還要比9月，放緩0.3個百分點至10%，是今年2月以來最慢。

固定資產投資增長亦回落，雖然符合預期，卻繼續是近18年來最低速。首10個月升7.3%，拖低增速的仍然是被國家主力調控的樓市，房地產開發投資增長7.8%，為去年底以來最慢。

雖然政府大派定心丸，但市場就有完全相反的理解，內地財經網引述分析員姜超指出，所有經濟指標掉頭回落，加上過去一年，居民借錢買樓達到歷史高峰，中產階級大部分儲蓄已被供樓支出吞噬，令總體消費萎縮，他對經濟展望的結論是，長夏已盡，寒冬將至。

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