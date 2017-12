有學者指全球多國紛減稅 或引發中國投資外流

【i-CABLE】

美國的稅制改革令全球多國都重新審視稅制,相比之下,中國內地的個人所得稅和,利得稅則高得多,有學者指可能引致投資外流。

人稱玻璃大王的曹德旺,一年前已炮轟中國稅率太高,所以到美國設廠,連玻璃大王都要離開,那在中國內地做生意要交多少稅?

目前中國企業所得稅的基本稅率是兩成五,對小微企、高新科技等有相應的優惠,但有學者曾經提出過,企業的實際稅務負擔率接近四成,形容是「死亡稅率」,至於個人所得稅稅階分七級,人工愈高,稅率愈高,如果以月薪12,00元幣(人民幣)來計算,每個月差不多有1,000元用作交稅。

近日恆大集團首席經濟學家任澤平被指月薪有125萬元,有網民為他計算過,扣除所有稅項之後,月薪只淨一半多點,稅率達四成五。

當國內普遍覺得稅率高時,美國國會近日通過了堪稱史上規模最大的稅改,企業所得稅稅率由三成五減到百分之兩成,個人所得稅的免稅額亦大幅提升一倍。

除了美國,日本亦都有計劃減稅,國外大規模減稅,中國會不會跟隨呢?

有學者認為,美國稅改減低了企業在當地生產的成本,會吸引更多人才回流美國,間接導致國際間掀起一輪減稅競爭。

不過他認為,這樣亦可能會形成一種外部壓力,促進中國加快改革稅制,未嘗不是一件好事。

胡星斗認為,政府減少稅收可能會導致財政收入減少,但長遠而言可以促進企業發展,增加競爭力,對政府財政反而有好處。

