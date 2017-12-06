有學者指全球多國紛減稅 或引發中國投資外流

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美國的稅制改革令全球多國都重新審視稅制，相比之下，中國內地的個人所得稅和，利得稅則高得多，有學者指可能引致投資外流。

人稱玻璃大王的曹德旺，一年前已炮轟中國稅率太高，所以到美國設廠，連玻璃大王都要離開，那在中國內地做生意要交多少稅？

目前中國企業所得稅的基本稅率是兩成五，對小微企、高新科技等有相應的優惠，但有學者曾經提出過，企業的實際稅務負擔率接近四成，形容是「死亡稅率」，至於個人所得稅稅階分七級，人工愈高，稅率愈高，如果以月薪12,00元幣（人民幣）來計算，每個月差不多有1,000元用作交稅。

近日恆大集團首席經濟學家任澤平被指月薪有125萬元，有網民為他計算過，扣除所有稅項之後，月薪只淨一半多點，稅率達四成五。

當國內普遍覺得稅率高時，美國國會近日通過了堪稱史上規模最大的稅改，企業所得稅稅率由三成五減到百分之兩成，個人所得稅的免稅額亦大幅提升一倍。

除了美國，日本亦都有計劃減稅，國外大規模減稅，中國會不會跟隨呢？

有學者認為，美國稅改減低了企業在當地生產的成本，會吸引更多人才回流美國，間接導致國際間掀起一輪減稅競爭。

不過他認為，這樣亦可能會形成一種外部壓力，促進中國加快改革稅制，未嘗不是一件好事。

胡星斗認為，政府減少稅收可能會導致財政收入減少，但長遠而言可以促進企業發展，增加競爭力，對政府財政反而有好處。

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