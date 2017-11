減稅變加稅 分析指參院稅改反令1,380萬家庭多繳稅

By

無黨派的國會稅務委員會週一發表分析報告稱,參議院共和黨人提出的稅改版本,雖然以中產減稅作號召,但其實約1,380萬中等收入的家庭,反而要繳更多稅。

參院提出的稅改版本,將會大幅削減企業稅、把大多數美國人享有的標準扣稅額加倍,但會削減甚至完全廢除物業稅、銷售稅和州入息稅的扣稅優惠。

分析報告指出,參院的稅改版本,在2019年將令年入少於20萬的1,380萬個美國家庭,需要繳更多稅,這類家庭約佔美國全部納稅人約一成,在2019年可能要多繳100元至500元稅款。

報告指出,一些年入75,000元至20萬元的納稅人,有可能要多繳500元稅款,至2025年,將要多繳稅款的家庭將會增至2,140萬個。

無黨派的分析師稍早對眾議院的稅改版本進行分析,也得出類似的結果。

眾院和參院提出的稅改方案最大的分別是,前者容許納稅人可以利用物業稅扣稅,金額最高1萬元,但參院的版本則完全廢除這項稅惠。

參院多數黨領袖麥康尼被問及,廢除物業稅扣稅優惠,會否令一些中產家庭需要繳交更多稅款時,麥康尼承認,有些納稅人可能因此要多繳稅。

麥康尼說:”無論如何減,總會有納稅人的稅率不跌反升,沒有任何稅改方案可以保證,每一名納稅人都可以減稅,我只可以說,在每個稅階的大多數納稅人都可以獲得減稅。”

