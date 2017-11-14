減稅變加稅 分析指參院稅改反令1,380萬家庭多繳稅

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無黨派的國會稅務委員會週一發表分析報告稱，參議院共和黨人提出的稅改版本，雖然以中產減稅作號召，但其實約1,380萬中等收入的家庭，反而要繳更多稅。

參院提出的稅改版本，將會大幅削減企業稅、把大多數美國人享有的標準扣稅額加倍，但會削減甚至完全廢除物業稅、銷售稅和州入息稅的扣稅優惠。

分析報告指出，參院的稅改版本，在2019年將令年入少於20萬的1,380萬個美國家庭，需要繳更多稅，這類家庭約佔美國全部納稅人約一成，在2019年可能要多繳100元至500元稅款。

報告指出，一些年入75,000元至20萬元的納稅人，有可能要多繳500元稅款，至2025年，將要多繳稅款的家庭將會增至2,140萬個。

無黨派的分析師稍早對眾議院的稅改版本進行分析，也得出類似的結果。

眾院和參院提出的稅改方案最大的分別是，前者容許納稅人可以利用物業稅扣稅，金額最高1萬元，但參院的版本則完全廢除這項稅惠。

參院多數黨領袖麥康尼被問及，廢除物業稅扣稅優惠，會否令一些中產家庭需要繳交更多稅款時，麥康尼承認，有些納稅人可能因此要多繳稅。

麥康尼說：”無論如何減，總會有納稅人的稅率不跌反升，沒有任何稅改方案可以保證，每一名納稅人都可以減稅，我只可以說，在每個稅階的大多數納稅人都可以獲得減稅。”

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