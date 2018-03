By

【KTSF 古琳嘉報導】

北韓問題專家、德州休斯敦大學城中校區東亞政治副教授李堅強(Peter Li)為大家分析,特朗普總統與北韓領導人金正恩會面,具有甚麼意義?雙方會否釋出善意?以及對於朝核問題的解決是否會帶來曙光?

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。