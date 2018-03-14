國務卿換人 對美、中、台三方關係有甚麼影響（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

國務卿換人，這對於美國的對外關係會有甚麼衝擊？對於美、中、台三方關係又有甚麼影響？

特朗普總統發推文宣布將國務卿蒂勒森革職，長期研究美國政治的傳播學家認為，此舉對蒂勒森很不尊重，也對特朗普的用人感到擔憂。

舊金山州大傳播研究系教授Joe Tuman說：”蒂勒森的離開，代表著總統又少了一個人願意跟他不同，反對他的意見，並且提供他不同思維和想法。”

特朗普週二點名換掉蒂勒森的原因，在於幾項關鍵的外交事務有分歧，包括對2015年伊朗核項目協議、北韓問題以及整體的外交方向。

有政治學者認為，既然蒂勒森跟特朗普在外交事務看法分歧，現在換一個特朗普信任的自己人，可以更精確傳達特朗普政策。

南加大政治系教授駱思典（Stanley Rosen）說：”我們知道蒂勒森會離任，只是時間的問題，現在有了來自中情局的Pompeo，是特朗普關係靠近的人，也更得到特朗普信任，當他發言時，人們會覺得這可以代表特朗普的意見。”

學者也說，國務卿換人，代表美國的外交政策會有明顯的轉變。

駱思典說：”他並不像蒂勒森那麼國際化，所以這可能會使得美國外交政策更窄化到美國優先的概念。”

Tuman說：”重點是Pompeo沒有國家層面的經驗，沒有外交經驗，沒有和其他國家打過交道，除了情報監控他們之外，Pompeo唯一好在他很誠實，表態對俄羅斯要強硬，他也確實認為俄羅斯干預大選。”

國務卿即是美國的外交部長，學者擔心，由情報系統的人士接掌，對於美國對外關係不利。

Tuman說：”你現在被要求要處理外交事務的人，一個星期前還在監視他們，你對這樣的外交關係有何感覺？”

美國與北韓即將籌備領導人會談，Tuman教授建議特朗普政府應推遲會談的時間，以便國務院新的團隊能更充分的做好準備。

至於美中關係方面，熟悉東亞政治的駱思典認為，還無法預知影響。

駱思典說：”沒有人能真的知道，如果你閱讀Pompeo說過的話，他跟特朗普一樣，對於向習近平或普亭等強人有正面評價，他也曾稱許習近平是強勢領導者，但與此同時，也因為習近平的強勢領導，他也說過美中之間的競爭是全球最重要的競爭，我們要嚴肅看待，中國對於美國是個威脅，崛起的中國會威脅到美國稱霸世界的地位。”

蒂勒森上週到訪非洲時，指責中國在非洲的投資造成腐敗及助長依賴，另外蒂勒森也形容，中國是帝國強權，為自己的利益而利用經濟力量到拉丁美洲扎根掠奪。

至於美台關係方面，學者認為，這還是要看美中關係如何變化。

駱思典說：”危險主要是特朗普，因為他做為善交易的總統，他只要能從中國方面取得好處，就一定會願意犧牲台灣。”

儘管如此，學者也說，Pompeo對於民主國家較有同情心，這也將成為台灣與美國互動的優勢。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。