國務卿換人 對美、中、台三方關係有甚麼影響（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

國務卿換人,這對於美國的對外關係會有甚麼衝擊?對於美、中、台三方關係又有甚麼影響?

特朗普總統發推文宣布將國務卿蒂勒森革職,長期研究美國政治的傳播學家認為,此舉對蒂勒森很不尊重,也對特朗普的用人感到擔憂。

舊金山州大傳播研究系教授Joe Tuman說:”蒂勒森的離開,代表著總統又少了一個人願意跟他不同,反對他的意見,並且提供他不同思維和想法。”

特朗普週二點名換掉蒂勒森的原因,在於幾項關鍵的外交事務有分歧,包括對2015年伊朗核項目協議、北韓問題以及整體的外交方向。

有政治學者認為,既然蒂勒森跟特朗普在外交事務看法分歧,現在換一個特朗普信任的自己人,可以更精確傳達特朗普政策。

南加大政治系教授駱思典(Stanley Rosen)說:”我們知道蒂勒森會離任,只是時間的問題,現在有了來自中情局的Pompeo,是特朗普關係靠近的人,也更得到特朗普信任,當他發言時,人們會覺得這可以代表特朗普的意見。”

學者也說,國務卿換人,代表美國的外交政策會有明顯的轉變。

駱思典說:”他並不像蒂勒森那麼國際化,所以這可能會使得美國外交政策更窄化到美國優先的概念。”

Tuman說:”重點是Pompeo沒有國家層面的經驗,沒有外交經驗,沒有和其他國家打過交道,除了情報監控他們之外,Pompeo唯一好在他很誠實,表態對俄羅斯要強硬,他也確實認為俄羅斯干預大選。”

國務卿即是美國的外交部長,學者擔心,由情報系統的人士接掌,對於美國對外關係不利。

Tuman說:”你現在被要求要處理外交事務的人,一個星期前還在監視他們,你對這樣的外交關係有何感覺?”

美國與北韓即將籌備領導人會談,Tuman教授建議特朗普政府應推遲會談的時間,以便國務院新的團隊能更充分的做好準備。

至於美中關係方面,熟悉東亞政治的駱思典認為,還無法預知影響。

駱思典說:”沒有人能真的知道,如果你閱讀Pompeo說過的話,他跟特朗普一樣,對於向習近平或普亭等強人有正面評價,他也曾稱許習近平是強勢領導者,但與此同時,也因為習近平的強勢領導,他也說過美中之間的競爭是全球最重要的競爭,我們要嚴肅看待,中國對於美國是個威脅,崛起的中國會威脅到美國稱霸世界的地位。”

蒂勒森上週到訪非洲時,指責中國在非洲的投資造成腐敗及助長依賴,另外蒂勒森也形容,中國是帝國強權,為自己的利益而利用經濟力量到拉丁美洲扎根掠奪。

至於美台關係方面,學者認為,這還是要看美中關係如何變化。

駱思典說:”危險主要是特朗普,因為他做為善交易的總統,他只要能從中國方面取得好處,就一定會願意犧牲台灣。”

儘管如此,學者也說,Pompeo對於民主國家較有同情心,這也將成為台灣與美國互動的優勢。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。