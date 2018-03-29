學者分析北韓領導人金正恩訪中國有何用義（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

北韓領導人金正恩非正式訪問中國，引發各界關注朝鮮半島局勢，中韓領導人見面有何用義？對於接下來特朗普總統與金正恩的會面，有是否會有影響？學者為您分析。

有長期研究北韓問題的學者表示，北韓領導人上任後必定會前往中國會見中國領導人，這是傳統上北韓對這個長期盟國的慣例，2011年上任的金正恩，等了快8年才到中國，跟近期他將會與特朗普見面有關。

休斯敦大學城中分校東亞政治和國際關係副教授李堅強（Peter Li）說：”做為北韓傳統盟國中國，不可能在朝鮮半島局勢和緩的過程中被邊緣化，是不可能的，所以他接受習近平的邀請，到北京去訪問，另外能夠成行，也說明了金正恩他有自信心了，為甚麼有這種自信心，因為首先跟韓國方面把這個渠道打通了，同時通過韓國方面，又得到了特朗普總統的同意跟金正恩見面，這樣就增加了金正恩的地位。”

學者指出，中朝在1961年簽訂友好互助條約，等於是準軍事同盟條約，中國一直是北韓堅定的盟友，金正恩在見特朗普之前，先見習近平有其必要。

李堅強說：”如果沒有中國，北朝鮮不可能存在，這是肯定的，在跟中方的關係方面，中方對他的ㄧ些做法是不滿意的，所以有一段時間，中國跟北朝鮮的關係比較冷，但是這種冷下去是不正常的，對金正恩的政權穩固是不正常的。”

不過學者也發現，這次會面中朝只談到雙方有共同立場的問題，像是兩國交流、維持友誼，以及朝鮮半島的穩定等，但並未觸及無核化問題，主要的原因是：”其實對中國來說，非核化不是最主要的目的，不是中國政府在朝鮮的最主要目的，中國在朝鮮的最主要目的是政權的穩定，就是政權不能垮掉，但是如果說核武器計畫，會導致北朝鮮政權垮台的話，那中方可能就會說，這個你走過了。”

自從北韓多次試射導彈之後，遭到聯合國安理會制裁，處於空前的孤立，學者認為近期金正恩向美韓示好，是為了走出困局。

李堅強說：”他的確是面臨很大的困難，這個我們要承認，所以他的目的就是要通過跟美國談、跟南韓談，他要營造這樣一種氣氛，就是說北朝鮮是願意就這個問題來談，並不是不願意談，我也是因為有安全的考慮，希望把這些制裁慢慢取消掉。”

不過這是否說明北韓核問題出現曙光，則還需要觀察。

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