學者分析北韓領導人金正恩訪中國有何用義（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

北韓領導人金正恩非正式訪問中國,引發各界關注朝鮮半島局勢,中韓領導人見面有何用義?對於接下來特朗普總統與金正恩的會面,有是否會有影響?學者為您分析。

有長期研究北韓問題的學者表示,北韓領導人上任後必定會前往中國會見中國領導人,這是傳統上北韓對這個長期盟國的慣例,2011年上任的金正恩,等了快8年才到中國,跟近期他將會與特朗普見面有關。

休斯敦大學城中分校東亞政治和國際關係副教授李堅強(Peter Li)說:”做為北韓傳統盟國中國,不可能在朝鮮半島局勢和緩的過程中被邊緣化,是不可能的,所以他接受習近平的邀請,到北京去訪問,另外能夠成行,也說明了金正恩他有自信心了,為甚麼有這種自信心,因為首先跟韓國方面把這個渠道打通了,同時通過韓國方面,又得到了特朗普總統的同意跟金正恩見面,這樣就增加了金正恩的地位。”

學者指出,中朝在1961年簽訂友好互助條約,等於是準軍事同盟條約,中國一直是北韓堅定的盟友,金正恩在見特朗普之前,先見習近平有其必要。

李堅強說:”如果沒有中國,北朝鮮不可能存在,這是肯定的,在跟中方的關係方面,中方對他的ㄧ些做法是不滿意的,所以有一段時間,中國跟北朝鮮的關係比較冷,但是這種冷下去是不正常的,對金正恩的政權穩固是不正常的。”

不過學者也發現,這次會面中朝只談到雙方有共同立場的問題,像是兩國交流、維持友誼,以及朝鮮半島的穩定等,但並未觸及無核化問題,主要的原因是:”其實對中國來說,非核化不是最主要的目的,不是中國政府在朝鮮的最主要目的,中國在朝鮮的最主要目的是政權的穩定,就是政權不能垮掉,但是如果說核武器計畫,會導致北朝鮮政權垮台的話,那中方可能就會說,這個你走過了。”

自從北韓多次試射導彈之後,遭到聯合國安理會制裁,處於空前的孤立,學者認為近期金正恩向美韓示好,是為了走出困局。

李堅強說:”他的確是面臨很大的困難,這個我們要承認,所以他的目的就是要通過跟美國談、跟南韓談,他要營造這樣一種氣氛,就是說北朝鮮是願意就這個問題來談,並不是不願意談,我也是因為有安全的考慮,希望把這些制裁慢慢取消掉。”

不過這是否說明北韓核問題出現曙光,則還需要觀察。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。