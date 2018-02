By

【KTSF】

美股近日大幅波動,道瓊斯指數週四再度跌逾千點,令道指已從兩星期前創下的新高下跌10%,道指是否已進入調整期?舊金山大學劉孟蕾教授為大家分析。

