美以兩國擔憂 伊朗核武國野心

到訪以色列時,特朗普向納坦也胡保證,說伊朗將永無核武。

納坦也胡就說,期望與美國緊密合作,應對動盪與危險的中東。相信美以兩國可以合力阻擋伊朗在本地區的侵略和恐怖行動,也可克制伊朗的核武國野心。

特朗普要求德黑蘭立即停止軍事和財政援助恐怖份子。他說,這是回應週末在沙地參加高峰會的全球穆斯林領袖所表達出來的意見。許多與會人士擔心,伊朗對地區的政治和財政影響力。

鑑於伊朗在中東的影響力越來越大,特朗普表示,希望以色列和許多阿拉伯國家走近些。由於以色列與沙地都與伊朗為敵,他抨擊伊朗正合兩國心意。

特朗普威脅說,會重新再談判奧巴馬政府及國際多方在2015年與伊朗的核協議。而伊朗就揚言,會繼續發展彈導飛彈計劃作為防衛。

伊朗總統魯哈尼指出,伊朗正等候美國的理智穩定下來。分析指出,特朗普的外交政策正在形成階段。到中東只係試水,行程是形式多於實際。

不過在沙地就真正有錢落袋。雙方簽訂了3500億美元的生意,當中有1100億是軍火交易。國務卿蒂勒森表明,這筆軍火交易就是要幫沙地對抗伊朗在中東的勢力擴張。

因為利之所至,特朗普在沙地不但不提他反穆斯林立場,更不提他所指責的’極端伊斯蘭主義’。當然不談在世界各地散播極端伊斯蘭主義的正正是沙地阿拉伯的

回教恐怖主義及恐怖活動,無論是財源及人力支援都與沙地及部份遜尼派阿拉伯國家有千絲萬縷的關係。伊斯蘭國就是最佳例子。此外特朗普也都對沙地的人權問題避而不談。

