【KTSF】

國會預算辦公室週三發表初步估算,聯邦眾議院共和黨人提出的稅改方案,會在10年內令美國國庫減少1.7萬億的收入,而國債就會增加上萬億元。

跨黨派的研究機構稅務政策中心早前也發表報告指出,共和黨人的稅改方案,有47%以上的改變會令佔人口1%的最有錢人獲利,有7%的人明年就會繳較高的稅,有4分之1人在10年內將要繳更多的稅。

