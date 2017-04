法國總統選舉將改變政治面貌 或動搖歐盟根本

By

法國總統選舉首輪投票,以獨立身分參選親歐的馬克龍得票率接近兩成四,比主張脫離歐元區的國民陣線領袖勒龐多出約兩個百分點,兩人將在下月7日的複選對決,這次法國總統選舉,被認為是不但會改變政治面貌,也很可能動搖歐盟根本。

這次法國總統選舉最突出的一點是,傳統政黨失勢,代之而起的是新力量、新面孔,完全有新人事新作風的勢頭,當中又以走中間路線而進入複選的馬克龍冒起速度之快,令人大吃一驚。

馬克龍出身外省小康之家,父母是醫學者和醫生,自小受到精英教育,年紀輕輕就獲得奧朗德總統提拔,招他入內閣出任經濟部長。

他在去年4月初靜悄悄發起’En Marche啟程前進 ‘運動,一年後的今天,極可能入主愛麗舍宮。

他的冒起有天時地利人和因素,左右陣營傳統大黨完全疲弱,人心思變,馬克龍在這個時候宣布出馬,即刻得到幾十萬人響應,當中年輕人佔絕大多數,他的團隊幾乎全部是志願人士。

雖然他是社會黨政府的部長,但他的前進運動標榜無黨派,所有政治背景的人都可以參加,他的政綱也是左右兼顧,以經濟改革為主,贊成自由市場機制,減少政府干預,讓企業有更大的彈性與空間,根據自身的需要而處理工時、聘用等,他得到大量的管理人員及中產階層的選民支持。

對外他表明支持歐盟,並且是前4名候選人之中,唯有他表明反對俄羅斯。

馬克龍的複選對手是被標簽為極右的國民陣線的勒龐,國民陣線由她父親創立,到她掌舵這十年八年來,根本上已將國民陣線變成一個有民粹色彩,而又接地氣的政黨,由邊緣打入主流,吸收不少年輕人及工人。

就好似這次她大力主張反對經濟全球化,贊成保護主義,以法國工人就業為優先,並贊成將法定退休年齡降至60歲,所以這次她搶走很多原本屬於左翼的票,有不少工人都轉投她一票。

勒龐也主張收緊移民政策,加上國民陣線素來以聖女貞德為象徵,標榜法國自強,抵禦外敵,並以天主教傳統為本,所以她的反移民政策,背後也暗含有反伊斯蘭的信息。

在法國有600萬穆斯林人口,現時又處於伊斯蘭極端勢力的恐襲陰影下,勒龐及國民陣營在草根階層中影響力越來越大,在全國及地方選舉中,逐年明顯增加選票,2015年有600幾萬票,今次選票已增加到770萬。

勒龐如果在複選勝出,不但會大改變法國內政,也會推動法國脫離歐盟,不過她的選民當中很多都不樂觀,因為國民陣線已打上極右印記,左翼選民在複選中基本不會投她一票,而傳統右派的選票,也大多數會投向親歐盟及親商業的馬克龍,形成15年前的歷史重演。

當時她父親代表國民陣線,與傳統右派的希拉克在複選中對決,結果左翼的選票都轉投希拉克。

與此同時,雖然這次手上有700萬票,排第三位屬於極左翼的美朗松尚未表態,但一般認為這批極左翼選票,也多數投向馬克龍。

